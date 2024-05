Tennis, Galimberti Team e Ct Rimini promossi in C femminile

RIMINI. Galimberti Tennis Team e Ct Rimini promosse in serie C femminile. E’ il bilancio dei play-off della serie D1 femminile andati in scena domenica. La squadra cattolichina ha battuto in casa 2-0 il Ct San Biagio: Gloria Cassini-Victoria Genitoni 6-1, 3-0 e ritiro, Aurora Portesani-Chiara Filanci 7-6, 6-3. Il Ct Rimini ha invece battuto per rinuncia il Gs Libertas Fiorano. Sconfitte nei play-out Tc Viserba, 2-1 a Bologna contro il Nettuno Tennis Club, ed il Ct Cicconetti, 2-1 in casa contro lo Sporting Club Sassuolo.