Tennis, Galimberti e Teodorani si fermano a Parma

Sui campi del Circolo Castellazzo di Parma è alle finali il torneo giovanile Junior Next Gen riservato alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili. Doppio Under 10 maschile, semifinali: Dentoni-Gherardi b. Barbieri-Garoia 7-5, 3-6, 10-1. Nell’Under 12 maschile si fermano in semifinale Pietro Galimberti (Galimberti Academy) e Alessandro Teodorani (Ct Massa). Semifinali: Emanuel Lorenzo Burato (n.1)-Alessandro Teodorani (n.4) 6-2, 6-1, Riccardo Sartori (n.2)-Pietro Galimberti (n.3) 2-6, 6-4, 6-2. Doppio, semifinali: Cadar-Galimberti (n.3) b. Burato-Consonni (n.2) 7-6 (6), 6-0, Gentile-Sartori (n.1) b. Garghentini-Perego (n.5) 6-0, 7-6 (1). Nella finale del doppio Under 12 femminile la coppia formata da Gaia Serra Zanetti e Juno Chiodelli (n.1) ha battuto 6-0, 4-6, 10-6 il tandem composto da Anna Foschini e Teresa Novello (n.2). Nell’Under 14 femminile Arginelli-Foggia (n.6) sconfitte nei quarti da Galeone-Bonomi (n.3) per 6-3, 6-4.