Tennis, Galimberti e Cadar avanti in Austria

Tre giocatori seguiti dalla Galimberti Tennis Academy a Cattolica, Pietro Galimberti, Pietro Tombari e Vittorio Sgariglia giocano le qualificazioni nel torneo Tennis Europe austriaco di Bad Waltersdorf (3° categoria, hard indoor). Galimberti, subito a segno, gioca nell’Under 14, Tombari e Sgariglia nell’Under 16.

Al via nell’Under 14 anche Robert Sebastian Cadar e Sofia Foggia, nelle qualificazioni dell’Under 16 Jana Savolt. Pietro Galimberti nelle qualificazioni e parte direttamente al 2° turno con una vittoria per 6-4, 6-2 su Ferruccio Daniele Bini. Sempre al 2° turno Robert Sebastian Cadar ha superato 6-3, 6-3 il tedesco Max Schrader Pejic, mentre Gabriele De Vita ha battuto il croato Sebastian Gori (n.14) 6-1, 6-3.

Intanto a Bucarest, Rachele Franchini (Ct Massa) si ferma nei quarti in doppio nel torneo Tennis Europe Under 14. In coppia con la rumena Barbulescu, la sconfitta 4-1, 1-4, 10-7 contro le rumene Iancu-Marincean.