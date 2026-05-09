Tennis, Gaia Donati vince il doppio a Skopje

Gaia Donati si ferma in semifinale nel torneo Itf Junior macedone di Skopje (J30, terra). La ravennate, testa di serie n.5, ha battuto una dopo l’altra la locale Iva Vasilevska all’esordio per 6-0, 6-1, la russa Nika Filonowa 6-1, 6-2, nei quarti la bulgara Antonia Staneva 6-4, 6-2, prima della sconfitta di misura contro la belga Noor Ceulemans (n.2) 4-6, 7-6 (4), 7-6 (6) dopo aver sprecato tre match-point. La stessa Donati, in coppia con la russa Esenia Belyakova (n.2), ha vinto il titolo di doppio dopo i successi su Filonowa-Soviak (Rus) 6-4, 6-0, nei quarti su Pishtolova-Tesic (Mkd-Sui) 6-1, 6-2, in semifinale le sulle bulgare Sredkova-Staneva (n.3) 6-2, 6-1. Finale contro le belghe Noor Ceulemans-Ella Van Gestel (n.1) e vittoria per 7-5, 6-4.