Tennis, Fulvi, Pierini, Dini in tabellone a Misano

E’ in pieno svolgimento sui campi del Misano Sporting Club il torneo di 3° categoria maschile. Si qualificano per il tabellone principale Alipio Fulvi, Davide Pierini, Gianmarco Palumbo e Alessandro Dini. Sezione 4° categoria, turno di qualificazione: Umberto Uguccioni (4.1, n.2)-Federico Crisafulli (4.3) 6-2, 6-2, Claudio Marcantoni (4.1, n.3)-Emilio Frugieri (4.3) 6-0, 6-2, Enrico Ciotti (4.2)-Claudio Sanchioni (4.1, n.4) 6-3, 2-0 e ritiro, Andrea Bonetti (4.1, n.6)-Pierluigi Giannini (4.2) 7-5, 6-1, Christian Achilli (4.1, n.7)-Franco Ubalducci (4.2) 7-5, 6-1, Fabrizio Rossi (4.2)-Alessandro Gostoli (4.1, n.8) 1-6, 6-3, 10-8, Alipio Fulvi (4.3)-Christian Nicolini (4.1, n.5) 7-5, 3-0 e ritiro, Davide Pierini (4.1, n.9)-Enrico Maiola (4.2) 7-6, 6-2, Gianmarco Palumbo (4.1)-Roberto Pirani (4.3) 6-1, 6-3, Alessandro Dini (4.1)-Daniele Mastromattei (4.1, n.11) 6-3, 7-6.