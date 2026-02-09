Tennis, Frisoni, Arcangeli, Zanotti al 3° turno a Riccione

Primi match sui campi del Tc Riccione per il torneo di 4° categoria maschile. Tabellone Nc, primo turno tabellone finale: Andrea Mordenti (Nc)-Pier Paolo Guardigli (4.6) 6-0, 6-0, Tommaso Turchi (Nc)-Ivo Giugliano (4.5) 6-0, 6-1, Andrea Belpassi (Nc)-Stefano Muccini (4.6) 6-0, 6-0. Secondo turno: Gian Franco Frisoni (4.4)-Elia Mattioli (4.4) 6-3, 6-0, Pietro Federico Arcangeli (4.5)-Alessandro Corazza (4.5) 6-1, 6-1, Francesco Palmieri (4.5)-Giulio Simoncelli (4.5) 7-5, 6-0, Matteo Zanotti (4.5)-Filippo Cancellieri (4.5) 6-3, 6-0.