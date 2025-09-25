Tennis, Fracassi e Cardinali al 4° turno a Viserba

Avanza il torneo di pre-qualificazione Ibi di 4° categoria maschile, singolare e doppio, sui campi del Tc Viserba. Conquistano il 4° turno Fulvio Fracassi, Alberto Amadio e Samuele Cardinali. Secondo turno: Jacopo Paladini (4.2)-Enrico Bianconi (4.3) 5-0 e ritiro, Matteo De Angeli (4.3)-Nadir Sartori (4.2) 6-1, 6-2, Franco Ubalducci (4.2)-Nicola Giorgetti (4.2) 6-3, 6-2, Francesco Semprini (4-3)-Fabio Montebelli (4.3) 7-5, 6-1, Enrico Maiola (4.2)-Gianluigi Bardeggia (4.2) 6-2, 6-3.

Terzo turno: Romeo Fabbri (4.2)-Lorenzo Scarpellini (4.2) 6-1, 6-3, Lorenzo Salvoni (4.3)-Simone Cicognani (4.2) 6-1, 6-3, Fulvio Fracassi (4.2)-Marco Sartini (4.4) 6-4, 6-1, Alberto Amadio (4.2)-Cristian Pucci (4.3) 6-2, 6-2, Samuele Cardinali (4.3)-Alessandro Lombardini (4.2) 6-2, 6-3.