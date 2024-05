Tennis: Foschini primo finalista del “Memorial Boschetti” al Tc Viserba, entra nel vivo il “Muccini” del Tc Riccione

VISERBA. Riccardo Foschini è il primo finalista nel torneo nazionale di 3° maschile, il memorial “Sandrino Boschetti”, dedicato alla memoria di un grande amico del tennis riminese, ormai alle fasi finale sui campi del Tennis Club Viserba.

Nei quarti il n.1 del seeding, l’esperto 3.1 portacolori del Ravenna Sport Center, ha battuto 6-3, 6-1 il 3.4 Alessandro Manduchi (Ct Casalboni), poi in semifinale ha lasciato le briciole (6-1, 6-1) a Mattia Sartoni (3.3), portacolori del Tc Faenza.

Nella parte bassa va in scena in semifinale (sabato alle 19.30) un derby tutto targato Tc Viserba, tra il 3.1 Pietro Vagnini, testa di serie n.2, ed il 3.3 Alessandro Manco. Nei quarti bel “positivo” di Alessandro Manco sul 3.1 Emanuele Giangiordano (n.3), battuto 7-6, 6-1, mentre Pietro Vagnini si è imposto per 6-0, 6-3 sul 3.2 Nicola Montagna (Ct Cesenatico).

Quarti: Mattia Sartoni (3.3)-William Di Marco (3.2, n.4) 6-4, 6-4.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

Intanto sabato e domenica il Tennis Club Viserba ospita il torneo nazionale di 4° categoria maschile con la formula Rodeo. Sono 36 i giocatori al via, si parte con un primo tabellone dove le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.4 Giacomo Volpinari, Thomas Roccati, Davide Salvatorelli ed ai 4.5 Lorenzo Violante ed Alessandro Lombardini, poi il tabellone finale con le teste di serie assegnate ai 4.1 Jacopo Garuti, Leonardo Tana, Marco Bernardini ed Elia Michelangelo Cicognani. Anche qui il giudice arbitro è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

RICCIONE. Entra nel vivo sui campi del Tennis Club Riccione il classico trofeo “Muccini”, il torneo nazionale maschile limitato ai giocatori di 3° (3° gruppo) con un montepremi di 100 euro. Sono ben 120 gli iscritti a questo torneo che terrà banco fino al 16 maggio. Nel secondo tabellone si qualificano Maurizio Bologna (Ct Cerri), Leonardo Capogrossi (Tc Riccione), Riccardo Magnani (Pana.Ma) e Massimo Vannoni (Tc Riccione).

Tabellone di 4°, 3° turno: Roberto Del Piccolo (4.3)-Carlo Alberto Brunelli (4.5) 6-0, 6-1. 4° turno: Paolo Baldelli (4.3)-Federico Boresta (4.4) 6-3, 6-3, Publio Mele (4.6)-Elia Crivelli (4.3) 6-4, 6-7, 11-9, Giacomo Mainardi (4.5)-Nadir Sartori (4.2) 6-3, 6-1. 5° turno: Giacomo Francini (4.1)-Alberto Montagna (4.1) 5-7, 6-4, 10-8, Andrea Tamburini (4.4)-Fabrizio Malagutti (4.3) 6-3, 6-1, Riccardo Fusconi (4.2)-Cristian Achilli (4.3) 4-6, 6-1, 10-1, Mirko Giardi (4.2)-Claudio Marcantoni (4.1, n.16) 6-7, 6-3, 10-5. Turno di qualificazione: Leonardo Capogrossi (4.1, n.5)-Massimo Campana (4.4) 6-1, 6-4, Riccardo Magnani (4.1, n.7)-Devis Vasile (4.6) 6-2, 6-1, Maurizio Bologna (4.5)-Francesco Mazza (4.1, n.10) 2-6, 6-3, 10-8, Filippo Macrelli (4.2)-Alessandro Gostoli (4.1, n.12) 6-0, 6-0, Elia Michelangelo Cicognani (4.1, n.14)-Fabrizio Giannandrea (4.4) 6-1, 1-6, 14-12, Massimo Vannoni (4.1, n.17)-Giacomo Francini (4.1) 6-3, 0-6, 10-7.

Si qualificano anche Lucio Longoni (4.1, n.2), Giacomo Mainardi (4.5), Emanuele Cedioli (4.2) e Mario Prandi (4.1, n.9).

Il giudice di gara è Simone Lusini