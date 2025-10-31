Tennis, Forum e Cattolica avanti al “Dante Getti”

Forum Forlì e Ct Cerri di Cattolica si qualificano per la seconda fase a eliminazione diretta nel tabellone Over 45 del trofeo regionale a squadre per Veterani “Dante Getti”. Nel 3° girone di qualificazione sabato scorso c’è stato lo scontro diretto vinto in casa dal Forum 2-1 sul team cattolichino: Massimiliano Antonini-Juri Gabellini 6-2, 6-2, Maurizio Perpignani-Marco Tonti 6-2, 6-7 (4), 10-7, Gabellini-Bologna b. Maccaferri-Venzi 6-4, 4-6, 10-5. Da sabato il tabellone finale: il Ct Cerri ospita (dalle 14.30) il Cus Bologna, mentre il Forum fa il suo esordio direttamente nei quarti contro la vincente tra Ct Bologna e Club Giardino Carpi.