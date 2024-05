Tennis, Forum, Carpena e Viserba “rosa” ai nazionali di serie C

Due squadre forlivesi, Forum e Villa Carpena, conquistano in serie C maschile il tabellone nazionale che metterà in palio i posti per la prossima B2. Nei play-off regionali Il Forum ha vinto 6-0 (ma i doppi non si sono giocati) sui campi del Ct Zavaglia: Nicola Filippi-Niccolò Satta 3-0 e ritiro, Nicola Ravaioli-Matteo Mucciarella 6-1, 6-1, Tommaso Filippi-Leone Spadoni 6-1, 6-3, Marco Chiarello-Gianfilippo Falconi 6-1, 6-0. Vittoria netta (5-1) e qualificazione anche per il Carpena che ha battuto 5-1 il Ct Cesena: Jamal Urgese-Andrea Rondoni 6-2, 6-3, Marco Caporali-Simone Piraccini 6-3, 7-5, Rafael Capacci-Lorenzo Cremonini 6-3, 6-4, Giacomo Mazzotti-Daniele Longo 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4), Zanetti-Capacci b. Rondoni-Mazzotti 6-2, 3-6, 10-2, Caporali-Urgese b. Giangrandi-Piraccini 6-4, 6-3.

In campo femminile il Tc Viserba ha guadagnato l’accesso al tabellone nazionale battendo 3-1 il Castellazzo di Parma.