Tennis, Fogli e la Dall’Agata in finale al Maretennis

E’ alle battute finali sui campi del Maretennis il torneo Veterani Over 45, 55, 65 e Ladies 40. Quarti Over 45: Stefano Torrisi (3.4) passa per il ritiro del suo avversario, Andrea Carotenuto (3.3, n.4)-Andrea Caniato (3.5) 7-5, 6-1. Over 55, quarti: Ivan Gardini (3.3, n.3)-Carlo Alberto Gualandri (3.5) 6-1, 6-0, Leonardo Bertozzi (3.4)-Francesco Piovani (3.3, n.2) 6-3, 7-5. Passa anche Riccardo Falcone (3.3). Over 65, quarti: Alessandro Mattesini (4.2)-Claudio Frontini (4.2, n.4) 6-0, 7-5, Alessandro Beccari (4.1, n.1)-Marco Barboni (Nc) 6-1, 6-1. Semifinale: Claudio Fogli (4.2)-Luigi Angelo Bertaccini (4.1, n.2) 1-6, 7-5, 10-8. Ladies 40, quarti: Paola Mordini (3.5, n.3)-Elisabetta Dallari (4.1) 6-2, 6-2. Semifinale: Manila Dall’Agata (3.3, n.1)-Mirna Macchini (3.5, n.4) 6-1, 6-1.

Intanto da domani scatta sui campi del Maretennis la classica Coppa della Locandiera, torneo di 3° categoria maschile e femminile. Nel maschile i big sono il 3.1 Giacomo Caroli e i 3.2 Lorenzo Bonori, William Di Marco e Nicola Montagna, nel femminile guidano le fila le 3.3 Manila Dall’Agata e Sofia Baldani.