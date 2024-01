Tennis, Foggia e Tombari vincono il torneo di Massa Lombarda

Pietro Tombari e Sofia Foggia sono i vincitori del trofeo “Fiordiprimi”, torneo nazionale categoria Under 14 andato in scena da venerdì 19 a domenica 21 gennaio con la formula Rodeo weekend sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda.

Tombari ha rispettato fino in fondo il ruolo di giocatore da battere nel tabellone maschile (40 iscritti), lasciando le briciole ai rivali incontrati sul suo cammino. Il giocatore del Tennis Club Riccione (classifica 3.3) nei quarti ha sconfitto 4-0, 4-1 Ian Catallo (4.1, Tc Faenza), in semifinale ha battuto 4-1, 4-0 Jacopo Canini (4.1, Tc Viserba), n.5 del seeding, completando il suo percorso netto imponendosi per 4-2, 4-1 in finale su Andrea Picariello (3.5, Cus Ferrara), secondo favorito del torneo. Quest’ultimo si era qualificato per l’atto conclusivo superando 4-1, 4-2 Tommaso Brandano (4.4, Virtus Bologna), spintosi fino alla semifinale a suon di “positivi”, il più significativo dei quali ai danni di Domenico Distefano (3.4, Virus Bologna), seconda testa di serie, piegato 4-1, 2-4, 7-1 nei quarti.

Nella competizione femminile (19 partecipanti) è stata protagonista di una cavalcata inarrestabile l’11enne Sofia Foggia: la giovanissima portacolori del Club La Meridiana Modena, in quanto Nc come classifica partita addirittura dal primo turno, dopo quattro “cappotti rifilati alle avversarie, nei quarti ha eliminato per 4-2, 5-3 Eliza Andra Deaconu (3.4, Max Tennis Time), prima testa di serie, in semifinale ha sconfitto 4-0, 4-1 Angie Bentini (Tc Faenza), n.4 del seeding, per riservare poi identico trattamento nel match clou a Gioia Angeli (3.4, Tc Riccione), a cui il giudice arbitro Roberto Montesi (direttore di gara Nicola Gualanduzzi) aveva attribuito la seconda testa di serie, approdata alla finale regolando 4-1, 4-0 Angelica Bonetti (3.5, Tennix Training Center), n.3 del tabellone.

Le premiazioni sono state effettuate da Fulvio Campomori, dirigente del Ct Massa Lombarda.