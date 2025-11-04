Tennis: Foggia, Amadori e Sena al “Master Internazionale Kinder Joy of Moving Tennis Trophy” della Rafael Nadal Academy

MANACOR. In pieno svolgimento alla Rafael Nadal Academy di Manacor, in Spagna, l’edizione 2025 del “Master Internazionale Kinder Joy of Moving Tennis Trophy”, l’evento a cui partecipano per la rappresentativa azzurra i vincitori ed i finalisti del Master di Roma andato in scena nel luglio scorso. Le finali si disputeranno giovedì. Il team italiano è composto da 14 giocatori e 3 giocatori per il torneo wheelchair, tra i romagnoli Micol Foggia, Tobias Amadori e Mattia Sena, tutti nell’Under 10. Brillante cammino per il riminese Mattia Sena: il portacolori del Ct Cicconetti ha battuto all’esordio il polacco Jakub Kozlowski e negli ottavi il bulgaro Krasimir Martinov. Nello stesso tabellone il ravennate Tobias Amadori ha esordito direttamente al 2° turno contro il francese Mateo Barachet perdendo 6-1, 6-1. Nell’Under 10 femminile Micol Foggia è stata battuta all’esordio dalla greca Magdalini Vompiri per 6-1, 4-6, 10-7.

San Gregorio. Noah Perfetti è il n.1 delle qualificazioni nel torneo Itf Men’s Future di San Gregorio (15.000 dollari, terra), nei pressi di Catania. Il faentino ha battuto nettamente all’esordio, direttamente al 2° turno, Federico Gargano per 6-1, 6-1. Turno di qualificazione contro Alessio Pergola. Partono dal main-draw Michele Mecarelli (Junior Exempt), Federico Bondioli, n.1 del seeding, e Manuel Mazza n.3. Così al 1° turno: Bondioli contro un qualificato, Mazza contro un qualificato, Mecarelli-Pietro Romeo Scomparin. Doppio, 1° turno: Crivellaro-Mecarelli contro Augenti-Coccioli, Bondioli-Paci contro Consolo-Marino, Ferrari-Perfetti (n.2) contro Bellifemine-Scomparin.

Bnl Orvieto. Il Tennis Club Open di Orvieto sta ospitando un tappa delle prequalificazioni Bnl agli Internazionali d’Italia. Al terzo turno il 2.4 forlivese Tommaso Filippi (Forum Forlì), che all’esordio nel main-draw ha battuto 7-5, 6-3 il 2.5 Diego Fornaci e poi si è ripetuto ai danni del 2.8 Niccolò Peruzzi, sconfitto 7-6 (3), 6-1, mentre il 2.5 del Tc Viserba Jacopo Emanuele Riccardi è stato sconfitto al 2° turno dal 2.4 Daniele Minighini per 7-5, 7-6 (2). In campo anche i 2.2 Daniel Bagnolini ed Enrico Baldisserri.