Tennis, Fiumi al 4° turno a Faenza

E’ partito il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Tc Faenza. Secondo turno: Alessandro Buti (Nc)-Claudio Massimo Angelo Magliola (4.6) 6-1, 7-5, Gianluca Ceroni (Nc)-Valerio Saccomandi (4.6) 6-4, 6-4. Terzo turno: Massimo Fiumi (4.4)-Gianmaria Marchi (4.2) 6-1, 6-2,Femminile, primo turno: Angela Russo (Nc)-Daniela Vecchi (Nc) 6-7, 6-4, 10-5, Roberta Barchi (4.5)-Annalisa Ferraccioli (4.6) 6-2, 6-3. Secondo turno: Letizia Bazzocchi (4.2)-Elena Albertazzi (4.2) 7-6, 4-6, 10-7.