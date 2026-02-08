Tennis, Filippo Terenzi vince il torneo Under 14 di Cesena

Tennis
  • 08 febbraio 2026
La premiazione del Rodeo Under 14
Nel weekend è andato in scena il torneo nazionale Under 14 maschile organizzato dal Tc Ippodromo-Tennissimo di Cesena. Ha vinto sui campi di casa, in un lotto di concorrenti davvero qualificato (42 giocatori al via), Filippo Terenzi. Il portacolori del Tc Ippodromo, testa di serie n.1, ha battuto in una finale piuttosto veloce per 4-1, 4-0 Elia Naldi (Ct Massa), n.2 del seeding cesenate. Il torneo è stato di buon valore tecnico ed ha riservato importanti spunti agonistici.

La giudice di gara è stata Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.

