Tennis, Filippo Conti e Chiara Giorgetti trionfano al Cacciari di Imola

Filippo Conti, il beniamino di casa, e Chiara Giorgetti, sono i vincitori del torneo nazionale di 3° organizzato dal Circolo Tennis Cacciari di Imola, il Rodeo della Porta. Nel maschole (limitato ai 3.5) vittoria sui campi di casa del 3.5 Filippo Conti, testa di serie n.1, che ha battuto in semifinale il 4.1 Alberto Martini per 4-0, 4-1 ed in finale Pietro Molinari (4.1) per 4-0, 3-4 (3), 7-4. In semifinale Molinari ha sconfitto 4-0, 3-4, 8-6 il 3.5 Claudio Valerio Calabrese (n.2). Nel torneo femminile (limitato alle 3.2) si è imposta la 3.2 Chiara Giorgetti, testa di serie n.1. La portacolori del Tennis Club Viserba ha messo in fila la 3.5 Alessia Liverani per 0-4, 4-1, 7-3 ed in finale la 3.3 Martina Ronconi (n.2) per 4-1, 4-2. In semifinale successo di quest’ultima sulla 4.1 Viola Zapparoli per 4-1, 4-1. Il torneo è stato diretto dal giudice arbitro Tiziano Cipriani, direttore di gara Antonio Di Perna.