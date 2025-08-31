Tennis: Filippi, Trombini e Ricci avanzano al Trofeo Oremplast del Ct Massa

MASSA LOMBARDA. Entra nel vivo il 22° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda con montepremi di 5000 euro (più ospitalità dai quarti di finale) che dopo due intense settimane di sfide si concluderà giovedì 4 settembre. Si tratta anche della seconda edizione del memorial “Oreste Pagani”, fondatore proprio della Oremplast e figura importante nel panorama cittadino, scomparso nell’ottobre 2023. In bella evidenza nel tabellone intermedio il forlivese Tommaso Filippi (Forum) e Matteo Trombini, si qualifica Pietro Ricci, in gran spolvero sui campi di casa. Tabellone intermedio di 2°, 2° turno: Gianmaria Bastoni (2.5, n.6)-Beniamino Savini (2.8) 6-1, 6-3, Nicola Ravaioli (2.5)-Riccardo Bogdan Pastrav (2.8) 6-0, 6-0, Tommaso Filippi (2.5, n.5)-Diego Orlandro (2.8) 6-1, 7-5, Matteo Trombini (2.5)-Marco Chiarello (2.8) 6-1, 3-6, 6-4. Turno di qualificazione: Martino Guidotti (2.5, n.3)-Riccardo Pretolani (2.7) 6-1, 6-2, Rafael Capacci (2.7)-Alessio De Bernardis (2.5, n.4) 2-6, 6-4, 6-4, Pietro Ricci (2.5, n.2)-Tommaso Aprile (2.7) 6-0, 6-0.