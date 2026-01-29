Tennis, festival dei giovani al Forum

Prosegue a ritmo sostenuto sui campi del Forum Forlì l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 maschile, primo tabellone Under 9, turno di qualificazione: Mattia Fabiani-Elia Pavolucci 6-4, 7-5, Alvise Scarpa-Edoardo Alessi 6-3, 7-5.
Under 12 maschile, secondo tabellone, terzo turno: Nicolò Pazzaglini-Ludovico Tura 6-0, 6-0, Giacomo Barbieri-Noah Prati 6-0, 6-4, Mattia Sena-Tommaso Cimadom 6-0, 6-1, Gianmarco Diana-Andrea Magnoni 6-2, 6-3, Mattia Gaggi-Alessandro Bisi 6-1, 6-2, Achille Amadio-Alessandro Pinto 6-3, 6-2. Si qualifica per il tabellone finale Mattia Sena per il forfait del suo avversario.
Under 12 femminile, secondo tabellone, secondo turno: Beatrice Benvenuti-Carlotta Cova 6-0, 6-0, Emma Mattone-Camilla Conti 6-2, 6-0, Anna Ferrari-Gioia Manfroni 6-1, 6-0, Emma Curcio-Isabella Dalmonte 7-5, 6-1.
Under 14 maschile, terzo turno: Diego Casadei-Andrea Malagoli 6-3, 6-1, Davide Bendandi-Lorenzo Casadei 6-2, 6-4, Elia Samorè-Gabriele Di Pede 3-6, 6-1, 10-5, Riccardo Granone-Tommaso Colombari 6-0, 6-1, Lorenzo Nannoni-Pietro Luigi Spadafora 6-4, 6-4, Tommaso Mazzotti-Andrea Caminati 6-4, 0-6, 13-11, Alessandro Marzocchi-Gianluca Mezzapesa Valdinoci (n.10) 6-2, 7-5, Lorenzo Saccani-Tommaso Volponi 1-6, 6-4, 10-8, Giacomo Manuzzi-Andrea Bellavista 6-1, 6-2, Diego Barchi-Leonardo Frate 6-2, 6-3, Manuel Monterastelli-Gianmaria Mancini 6-3, 4-6, 11-9.
Under 14 femminile, secondo tabellone, turno di qualificazione: Mia Zanzi (n.4)-Asia Caputo 6-4, 6-1, Sofia Bianchi (n.3)-Emma Lamieri 3-6, 6-1, 10-8, Alessia Gullotti (n.2)-Sofia Valentini 6-0, 6-4.