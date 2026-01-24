Tennis, festival degli Under al Forum

Al via sui campi del Forum Forlì l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Nel complesso gli iscritti sono ben 264, suddivisi in sei tabelloni. Nell’Under 12 maschile si parte con la sezione degli Nc, poi la sezione di 4° nella quale le teste di serie sono Denny Bentini, Gioele Romboli, Michele Catalano, Matteo Frate, Ruggero Bonatti, Tommaso Scungio e Mattia Corrarati. Nel tabellone finale guida le fila Tommaso Migliorini, seguito da Gianmaria Della Rosa, Filippo Bregoli e Tommaso Cavassi.

Nell’Under 12 femminile le giocatrici più titolate sono le 3.4 Maria Chiara Bacchini e Alessia Barducci, a seguire le 3.5 Sofia Sanchi, Rachele Gusella, Giulia Oddone, Gisele Dallari e Victoria Vivi. Si parte con la sezione Nc, poi nel secondo tabellone n.1 Sophia Zoumbare, n.2 Giorgia Rombi, n.3 Ada Milocco, nel tabellone finale n.1 Alessia Barducci, n.2 Maria Chiara Bacchini.

Nell’Under 14 maschile si parte con una prima sezione nella quale le teste di serie sono Leonardo Vallini, Simone Di Presa e Lorenzo Casadei. Nella sezione di 4° teste di serie a Giacomo Forti, Riccardo Degli Angeli, Luca Vespasiano, Luca Magnoni, Denny Bentini, Marco Bonora, Leon Francesco Benericetti, Tommaso Mazzoni, Nicolò Tudini e Gianluca Mezzapesa Valdinoci. Nel tabellone finale n.1 Alessandro Bacchini, n.2 Riccardo Briganti, n.3 Nicolò Abbruzzese, n.4 Cesare Biondi, n.5 Filippo Terenzi, n.6 Lorenzo Zanardi, Diego Gentile e Mattia Vincenzi.

Nell’Under 14 femminile le big sono le 3.2 Alida Romagnoli, Federica Foschi, Elettra Fabbri, Alice Balducci ed Anna Foschini. Prima sezione dedicata alle Nc, poi il secondo tabellone con Giulia Marchesi n.1, Alessia Gullotti n.2, Sofia Bianchi n.3 e Mia Zanzi n.4, nel tabellone finale n.1 Anna Foschini, n.2 Elettra Fabbri, n.3 Alice Balducci, n.4 Federica Foschi.