Federico Strocchi trionfa nel torneo di 3° categoria organizzato dal Country Club di Castel Maggiore con la formula Rodeo. Il 3.1 riminese del Tc Riccione ha messo in fila il 3.2 Andrea Severi nei quarti 4-1, 4-0, l’altro 3.2 Andrea Tinarelli in semifinale 4-0, 4-2 e in finale il 3.1 Alessandro Orlandini per 4-2, 4-3. Un risultato che fa ben sperare per una bella stagione per l’allievo della scuola agonistica del Ten Sport Center di Pinarella.