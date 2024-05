Tennis, Federico Baldinini vince il torneo di Pinarella

Federico Baldinini, si aggiudica il trofeo “Tennis Fun” sui campi del Ten Pinarella, il suo Club, durante il torneo nazionale Under 16. Baldinini, testa di serie n.2, ha battuto in semifinale Enea Vinetti (n.3) per 6-7, 6-4, 10-7 ed in finale Dario Zamagna (n.1) per 6-4, 1-6, 10-2. Quest’ultimo era approdato in finale battendo 1-6, 6-3, 10-6 Diego Orlando. I qualificati per le semifinali erano quattro giocatori del Ten Sport Pinarella: Dario Zamagna, Diego Orlando, Federico Baldinini ed Enea Vinetti.

Al termine, le premiazioni sono state effettuate dal maestro Christian Rosti e dall’ex campionessa Sandra Cecchini.