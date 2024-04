Tennis, fase calde dei tornei Under di Bellaria e Conselice

Avanza il torneo di Primavera del Maretennis Bellaria. Under 10 femminile, quarti: Beatrice Benvenuti-Vittoria Pracucci 6-2, 6-2. Alessia Barducci-Gioia Manfroni 6-1, 6-0, Sofia Sanchi-Giulia Natali 4-6 e ritiro, Sophia Zoumbarè-Carlotta Cova 6-1, 7-6. Under 10 maschile primo turno: Liam Lanzoni-Matteo Silvani 7-5, 3-6, 11-9, Quarti: Tommaso Cavassi-Lorenzo Vitale 6-1, 6-3, Pietro Allegra-Alessandro Pinto 6-1, 6-2, Andrea Magnoni-Federico Montesi 6-1, 7-5.

Under 12 femminile, tabellone finale, primo turno: Petra Salvi-Celeste Crepaldi 6-0, 6-1, Camilla Brolli-Elisabetta Pastore 6-4, 7-5. Quarti anche per Greta Amaducci. Under 12 maschile, terzo turno: Diego Gentile-Alessandro Marcolini 6-0, 6-3, Gianmaria Mussoni-Andrea Caminati 6-4, 6-0.

Under 14 maschile, turno di qualificazione: Giacomo Guerrini-Michelangelo Mami 6-4, 6-3, Massimo Marcolini (n.3)-Alessandro Guzinschi 6-1, 6-0, Filippo Urbini-Nicolò Bollini 6-4, 7-5, Alessandro Damiani-Samuel Cavallini 6-4, 6-4, Francesco Martinini-Francesco Camagni 6-3, 3-6, 10-8, Under 14 femminile, primo turno: Maria Sole Dari-Vittoria Portoghese 6-2, 7-5.

Entra nel vivo anche il torneo Under 12-14 del Tc Conselice. Under 12 maschile, secondo turno: Mattia Bersani-Diego Casadei 6-2, 6-3. Ottavi: Gabriele De Vita-Diego Felloni 6-0, 6-0, Federico Montuschi-Giulio Zama 6-1, 6-7, 10-3, Gabriele Foschini-Marco Bonora 6-1, 6-1. Under 14 maschile, tabellone finale, secondo turno: Andrea Alex Ravara-Riccardo Vecchi 6-3, 6-1, Filippo Menzolini-Giorgio Feruzzi 6-1, 6-1, Alessandro Rivola-Stelian Mocanu 6-0, 7-6. Under 14 femminile, secondo turno: Valentina Montebugnoli-Lucia Alessia Ragno 6-1, 6-0. Ottavi: Gaia Farolfi-Beatrice Zamboni 6-1, 6-1