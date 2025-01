Tennis: Farneti e la coppia Righi-Camurri vincono la tappa Christmas Expert Level al Russi Sporting Club

RUSSI. E’ stato all’insegna della passione per il tennis, abbinata al desiderio di socializzare con chi condivide l’amore per la racchetta, l’ultimo week-end del 2024 al Russi Sporting Club. I campi in terra battuta di Largo Bersaglieri sono infatti stati teatro di una doppia tappa Christmas Expert Level del circuito amatoriale FITP-TPRA “Prequali IBI25”, con una competizione di singolare maschile a cui è seguito un torneo di doppio femminile il giorno seguente.

Nella prova individuale maschile inserita nel tour che prevede una serie di tornei di qualificazione ai Master Regionali e poi Nazionale, al termine delle sfide tra i “fighters” sul filo dell’equilibrio a conquistare i 960 punti in palio per il vincitore è stato il forlivese Elia Farneti facendo valere condizione atletica e tenuta mentale.

Il 26enne portacolori della Polisportiva Sammartinese, accreditato della quarta testa di serie, nei quarti ha piegato di misura per 3-4 4-3 10-8 Alessandro Donati (Ravenna Sport Center), in semifinale l’ha spuntata per 4-3 2-4 10-6 su Stefano Giacomuzzi (Forum Tennis), n.1 del seeding, per poi completare l’opera imponendosi in rimonta, con il punteggio di 0-4 4-2 10-8 sul marchigiano Claudio Santoni (Mta Arl Jesi). Quest’ultimo si era fatto largo nella parte inferiore del tabellone eliminando prima Gerardo Lamattina (Russi Sporting Club), secondo favorito, per 4-3 2-4 10-7 e poi in semifinale Marcello Zirone (Siro Tennis Bologna), terza testa di serie, per 4-3 2-4 12-10.

La gara di doppio femminile ha visto invece l’affermazione della coppia formata da Antonella Righi e Stefania Camurri. Dopo aver dettato legge nel proprio girone formula round robin aggiudicandosi agevolmente tutti i tre incontri in programma (precedendo nell’ordine Paola Bonomi/Cinzia Pagani, Patrizia Vetricini/Elisa Graziani ed Elena Tarini/Valentina Benati) le due giocatrici del Club Giardino Carpi nel match clou hanno sconfitto per 6-2 (in questo caso il format prevedeva la disputa di un set ai 6) le reggiane Jessica Zini (Ct Tricolore) e Stefania Corradini (Ct Albinea), che a loro volta avevano chiuso a punteggio pieno il girone A. Alle loro spalle in questo raggruppamento si sono piazzati i binomi Alessandra Pirondi/Giulia Ravaioli, Vania Sangiorgi/Marianna Francesca Rossi e Michela Sgubbi/Maria Assunta Ravaglia.

Il Russi Sporting Club ha così chiuso in bellezza un’intensa stagione sul fronte organizzativo, dando appuntamento al 2025 per un nutrito e articolato calendario di competizioni, come anticipato dai dirigente in occasione del recente Gala del Tennis Romagnolo andato in scena al ristorante Frontemare di Rimini.