Tennis, Faoro, Forlivesi, Cesari qualificati al Paradiso

Avanza il torneo di 3° categoria al Centro Paradiso di Cesenatico. Dal primo tabellone si qualificano, tra gli altri, Davide Faoro (Ct Rimini), Nicholas Forlivesi (Tc Ippodromo), Davide Ceccarelli (Forum Forlì) e Fulvio Cesari (Ct Novafeltria).
Turno di qualificazione: Filippo Pracucci (4.1, n.8)-Nikolai Dalla Bona (4.2) 6-1, 6-2, Pietro Corbelli (4.1)-Alessandro Gostoli (4.1, n.9) 6-0, 6-0, Nicolò Brugioni (4.1, n.10)-Lorenzo Pistocchi (4.1) 6-1, 6-4, Nicholas Forlivesi (4.2)-Paolo Briolini (4.1, n.1) 7-5, 7-5, Davide Faoro (4.1, n.2)-Cristian Campidelli (4.2) 3-6, 6-2, 10-2, Davide Ceccarelli (4-1, n.4)-Thomas Guidi Zoffoli (4.2) 6-0, 6-3, Giuseppe Leoncini (4.1, n.5)-Matteo De Angeli (4.2) 5-7, 6-1, 10-5, Giulio Casadei (4.1, n.7)-Pietro Gerani (4.2) 6-0, 6-0, Fulvio Cesari (4.1)-Riccardo Vecchi (4.1, n.11) 6-1, 6-3, Simone Balzani (4.1, n.12)-Thomas Zagnoli (4.1) 6-4, 6-2.
Femminile, primo tabellone, 2° turno: Aurora De Vincenzo (4.4)-Stella Della Bartola (4.5) 6-3, 6-1, Luigia Rasi (4.4)-Marina Maldini (4.4) 6-2, 6-4, Danila Diano (4.4)-Elisa Gentili (4.5) 6-2, 6-2.