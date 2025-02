Tennis, Faoro, Filanti, Morigi e Bernardini in semifinale a Rimini

Siamo alle semifinali nel torneo di pre-qualificazione provinciale Bnl di 4° categoria maschile al Ct Rimini. E’ una tappa che porta i protagonisti alla fase finale a Roma in concomitanza con gli Internazionali. Semifinali per Andrea Filanti (Tc Coriano), per il forfait del suo avversario, Alberto Morigi (Ct Rimini), Marco Faoro (Tc Coriano) e Marco Bernardini (Tc Coriano). Oggi alle 19 la prima semifinale Faoro-Filanti. Quarti: Marco Bernardini (4.1, n.2)-Marco Corbelli (4.1) 2-6, 6-4, 10-8, Marco Faoro (Nc)-Alberto Montagna (4.2) 6-0, 4-0 e ritiro, Alberto Morigi (4.1)-Alessandro Ciacci (4.2) 6-1, 6-2.

Il tabellone di doppio vede di fronte per il titolo le coppie Stirati-Bernardini e Banini-Sartori. Quarti: Mami-Brighi b. Pianini-Rossi 6-2, 6-0, Pierini-Palumbo (n.1) b. Bianchi-Bucci 6-1, 7-5, Stirati-Bernardini b. Pucci-Benassi 6-0, 6-3, Banini-Sartori b. Mazza-Amadio (n.2) 7-6, 7-6. Semifinali: Banini-Sartori b. Mami-Brighi 4-6, 7-5, 12-10, Stirati-Bernardini b. Pierini-Palumbo (n.1) 6-3, 6-1.