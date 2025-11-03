Tennis, Faoro, Covezzi, Matteini al 4° turno al Ten Sport

Entra nella fase clou sui campi del Ten Sport Center il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Terzo turno tabellone finale: Andrea Scazzieri (3.3)-Andrea Borghetti (3.3) 6-3, 6-3, Leonardo Tana (3.3)-Ian Catallo (3.3) 6-0, 2-6, 10-6, Marco Faoro (3.3)-Filippo Foschi (3.5) 6-0, 6-1, Andrea Covezzi (3.3)-Samuel Cavallini (3.4) 6-4, 2-6, 10-4, Pietro Matteini (3.4)-Andrea Filanti (3.3) 6-3, 6-4, Riccardo Greci (3.4)-Mattia Vincenzi (3.3) 6-3, 6-1, Nicola Ravera (3.3)-Gianluca Pagliuca (3.5) 7-6, 7-5.
Anche nel torneo femminile si gioca il tabellone di 3°, quarti per Camilla Mazzola, Lucrezia Cavalieri e Sara Guermandi.m Tabellone finale, quarto turno: Camilla Mazzola (3.2, n.4)-Valentina Giulianini (3.2) 6-4, 4-6, 10-8, Lucrezia Cavalieri (3.2)-Giulia D’Altri (3.2) 6-3, 6-1, Sara Guermandi (3.2)-Angelica Bonetti (3.2, n.3) 7-5, 6-4.