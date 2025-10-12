Tennis, Faoro, Antonini, Canini al 4° turno sul Titano

Entra nel vivo sui campi del Centro Tecnico Federale di San Marino il torneo Open maschile, il 3° memorial “Simone De Luigi” dotato di 1500 euro di montepremi, organizzato dal San Marino Tennis Club. Va in scena il tabellone di 3° dove brillano Marco Faoro, Cesare Andrea Castellani, Jacopo Canini, Francesco Mazzotti, Massimiliano Antonini e Guido Giugliano.
Terzo turno: Marco Faoro (3.3)-Gianmarco Palumbo (4.1) 6-3, 6-2, Cesare Andrea Castellani (3.4)-Massimiliano Agnello (3.3) 6-1, 6-7, 10-8, Jacopo Canini (3.3)-Michele Longoni (3.5) 4-6, 7-6 (9), 10-8, Isaac Casalboni (3.3)-Carlo Alberto Gualandri (3.5) 6-2, 6-2, Massimiliano Antonini (3.3)-Andrea Lombardini (3.5) 6-4, 6-4, Claudio Valerio Calabrese (3.4)-Filippo Marcaccini (3.3) 6-0, 6-2, Luca Blatti (3.3)-Stefano Vellucci (3.4) 6-4, 6-2, Francesco Mazzotti (3.3)-Alessandro Ciacci (3.5) 6-0, 6-1, Luca Vincenzi (3.4)-Nicolò Della Betta (3.3) 6-3, 1-6, 10-8, Guido Giugliano (3.3)-Nicolò Bollini (3.4) 6-0, 6-1.