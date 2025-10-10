Tennis, Fagioli gustosi al Carpena

Sui campi del Villa Carpena si sono laureati i campioni nelle pre-qualificazioni Ibi di 4° categoria, maschili e femminili. Nel singolare maschile finale tra Christian Giacalone e Davide Fagioli, il derby del Ct Cesena. Ha vinto nettamente Fagioli per 6-0, 6-2. Semifinali: Giacalone-Barasa 6-3, 6-2, Fagioli-Ruggeri 6-0, 6-2.

Nel doppio maschile finale vittoria di Giuseppe Vito Gentile-Federico Prugnoli su Luca Pistorio-Giuliano La Barba 6-2, 6-0. Semifinali: Prugnoli-Gentile (n.4) b. Casadei-Barbieri (n.1) 6-2, 6-0, Pistorio-La Barba b. Di Tante-Rossi (n.3) 6-2, 6-0.

Nel singolare femminile finale tra la 4.1 Chiara Sbrighi (Ct Cesena) e Angela Russo (Villa Carpena). Semifinale: Angela Russo (Nc)-Barbara Salvi (4.2) 4-6, 6-2 e ritito.

Nel doppio femminile si è imposta la coppia Elisa Fabbri-Barbara Salvi su Patrizia Vetricini-Chiara Sbrighi per 6-4, 6-3. Semifinali: Salvi-Fabbri (n.2) b. Russo-Massi 6-0, 6-1, Vetricini-Sbrighi (n.1) b. Graziani-Dell’Amore 6-2, 6-2.