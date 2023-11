Tennis Faenza: domenica 19 novembre assemblea straordinaria a Palazzo del Podestà

Per le 12 di domenica 19 novembre è stata indetta un’assemblea straordinaria dei soci del Tennis Club Faenza presso il Palazzo del Podestà, all’interno della sede comunale, in Piazza del Popolo 6. Nel corso dell’assemblea verrà sottoposta all’approvazione dei soci la revisione dello Statuto sociale e la richiesta di iscrizione tra le associazioni sportive dilettantistiche dotate di personalità giuridica nel nuovo Registro nazionale istituito presso il Dipartimento dello sport. “La modifica dello Statuto è strettamente necessaria, alla luce della riforma del diritto sportivo entrata in vigore nella scorsa estate – spiega il presidente del circolo faentino, l’avvocato Andrea Ciani –. È quindi auspicabile la massima adesione da parte dei soci, per l’importanza in sé dell’evento e per assicurare il raggiungimento dei rilevanti quorum di partecipazione previsti dallo Statuto vigente”. Il Tennis Club Faenza sarebbe tra le prime associazioni sportive a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica attraverso l’iscrizione al Registro del Dipartimento dello sport. “La revisione dello Statuto sociale rappresenta un intervento assolutamente imprescindibile per poter proseguire l’attività associativa dopo il 1° gennaio 2024, come sottolineato anche dalle istruzioni impartite dalla Federazione Italiana Tennis e Padel”, conclude Ciani. L’Assemblea straordinaria sarà seguita dalla festa sociale del Tennis Club Faenza, sempre nella prestigiosa sede del Palazzo del Podestà, messo a disposizione dal Comune.