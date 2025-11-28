Tennis, Faenza, Carpena e Cesena ai quarti del “MIcheli”

Tre squadre romagnole, Tc Faenza, Villa Carpena e Ct Cesena, approdano ai quarti nel trofeo “Leonardo Micheli”, il torneo regionale giovanile a squadre riservato al settore maschile. Negli ottavi il Tc Faenza ha battuto in casa 3-0 il Ct Casalboni: Federico Montuschi-Tommaso Semprini 2-6, 6-3, 10-6, Denny Bentini-Marco Vernocchi 6-3, 6-4, Celli-Scotto Di Gregorio b. Vernocchi-Tarricone 6-1, 6-2. Ct Zavaglia-Villa Carpena 0-3: Alessandro Pinto-Filippo Trioschi 6-4, 3-6, 10-3, Noah Prati-Giuseppe Ferrazzano 6-4, 6-4, Samorè-Casadei b. Trioschi-Chihai 6-0, 6-4. Domenica (dalle 15) nei quarti: Tc Faenza-San Marino Sport, Ct Cesena-Tc Fidenza A, Villa Carpena-Sport Club Ozzano.