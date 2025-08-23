Tennis, Faedi, Pistocchi, Giacalone avanti a Cesena

Avanza il torneo Open maschile organizzato dal Ct Cesena, il trofeo “Calisesi Assicurazioni”. Si qualificano per il tabellone di 3° Renzo Faedi, Lorenzo Pistocchi, Davide Bernabini e Christian Giacalone. Turno di qualificazione: Giacomo Costanzo (4.2)-Massimo Andreucci (4.1, n.7) 6-0, 6-3, Flavio Caporali (4.3)-Emanuele Battistini (4.2) 6-1, 6-2, Renzo Faedi (4.1, n.2)-Luca Bernabei (4.4) 6-1, 6-4, Lorenzo Pistocchi (4.3)-Francesco Peruzzi (4.3) 6-2, 7-5, Davide Bernabini (4.1)-Riccardo Palai (4.3) 6-2, 2-6, 10-6, Christian Giacalone (4.1)-Nicholas Forlivesi (4.3) 6-1, 6-2,