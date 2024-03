Tennis, Fabio Leonardi vola nei quarti a Porto

Fabio Leonardi nei quarti del torneo Itf Junior Tour portoghese di Porto (J30, hard outdoor). Il cesenate allievo della Galimberti Tennis Academy ha battuto negli ottavi il portoghese Martim Bernardo per 6-4, 6-7 (0), 6-2 ed ora affronta per un posto in semifinale l’ucraino Yurii Hoida (n.10). Fuori negli ottavi invece Michele Mecarelli (n.1), battuto 6-4, 6-3 dallo spagnolo Alejandro Lopez Escribano (n.13). Doppio, 2° turno: Caciolli-Mecarelli (n.2) b. Bernardo-Freitas (Por) 6-4, 6-2. Quarti contro Da Rosa Castro-Leal (Por, n.5). Femminile, doppio quarti Fumagalli-Tommasi contro Agra Amorim-Freitas (Por). I giocatori sono seguiti da coach Federico Bertuccioli.