Tennis, Ercolino e Ballotta nei quarti a Russi

Avanza verso le battute finali il torneo Open organizzato dal Russi Sporting Club, il trofeo “Fira di Set Dulur”. Sezione 3.5-3.3, turno di qualificazione: Giacomo Gordini (3.3, n.5)-Valentino Salami (3.3) 6-3, 6-4, Umberto Balestri (3.3, n.1)-Achille Mari (3.4) 6-2, 6-4. Sezione 3.2-3.1, primo turno: Luca Morosini (3.2)-Giovanni Neri (3.3) 6-0, 6-3, Alan Adiel Bardi (3.3)-Luca De Giovanni (3.2) 6-4, 7-5, Mattia Sartoni (3.2)-Paolo Duranti (4.1) 6-1, 6-0.Nel femminile ottavi per la giovanissima Sofia Foggia, Under 12 del Club La Meridiana, quarti per Alessia Ercolino (Ct Cacciari). Tabellone finale, primo turno: Sofia Foggia (2.8)-Angelica Bonetti (3.2) 6-0, 6-0. Ottavi: Nicole Ballotta (2.7)-Maria Luce Ossani (2.7) 1-6, 7-6, 6-3, Alessia Ercolino (2.7)-Diamante Campana (3.2) 2-6, 6-4, 6-4.