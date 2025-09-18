Tennis, Ercolino e Alletti in semifinale a Russi

Avanza verso le battute finali il torneo Open organizzato dal Russi Sporting Club, il trofeo “Fira di Set Dulur” Sezione 3.5-3.3, turno di qualificazione: Giacomo Gordini (3.3, n.5)-Valentino Salami (3.3) 6-3, 6-4, Umberto Balestri (3.3, n.1)-Achille Mari (3.4) 6-2, 6-4. Sezione 3.2-3.1, 1° turno: Luca Morosini (3.2)-Giovanni Neri (3.3) 6-0, 6-3, Alan Adiel Bardi (3.3)-Luca De Giovanni (3.2) 6-4, 7-5. 2° turno: Mattia Sartoni (3.2)-Lorenzo Neri (3.2) 6-0, 6-0.Nel femminile semifinali per Alessia Ercolino (Ct Cacciari) e Silvia Alletti (San Marino Tennis Club). Primo turno: Sofia Foggia (2.8)-Angelica Bonetti (3.2) 6-0, 6-0. Quarti: Alessia Ercolino (2.7)-Clara Sansoni (2.6) 6-1, 4-6, 6-3, Silvia Alletti (2.5)-Nicole Ballotta (2.7) 6-0, 6-2.