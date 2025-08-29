Tennis: entrano nel vivo gli Open del Ct Massa e del Ct Cesena, e il Quarta del Ct Cerri

MASSA LOMBARDA. Entra nel vivo il 22° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda con montepremi di 5000 euro (più ospitalità dai quarti di finale) che dopo due intense settimane di sfide si concluderà giovedì 4 settembre. Si tratta anche della seconda edizione del memorial “Oreste Pagani”, fondatore proprio della Oremplast e figura importante nel panorama cittadino, scomparso nell’ottobre 2023.

Avanzano nel tabellone intermedio di 2° Diego Orlando (Ten Sport Center) e Beniamino Savini (Tc Ipppodromo)

Tabellone di 3ª categoria, turno di qualificazione: Luca De Giovanni (3.2)-Giovanni Farolfi (3.1, n.2) 6-2, 6-3.

Tabellone intermedio di 2°, 1° turno: Edoardo Ghiselli (2.8)-Emanuele Robustelli (4.3) 6-0, 6-0, Mattia Occhiali (2.8)-Ettore Moretti (3.1) 3-6, 6-3, 6-4, Andrea Cogo (2.8)-Jacopo Liverani (3.1) 6-4, 6-0, Diego Orlando (2.8)-Federico Raimondi (3.3) 6-3, 7-6 (4), Beniamino Savini (2.8)-Andrea Severi (3.2) 6-0, 6-2, Riccardo Bogdan Pastrav (2.8)-Frederick Cortesi (3.2) 2-6, 6-1, 6-1.

CESENA. Vanno in scena oggi (dalle 15.30) i quarti nel torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cesena, il trofeo “Calisesi Assicurazioni” dotato di 500 euro di montepremi. Superano gli ottavi Beniamino Savini (Tc Ippodromo), due portacolori del Ct Cesena, Gian Marco Ricci e Gabriele Sgroi, e Marco Caporali (Tennis Villa Carpena).

Tabellone finale, ottavi: Beniamino Savini (2.8)-Luca Ruggeri (3.3) 6-0, 6-1, Gabriele Sgroi (2.7)-Alessandro Manco (2.8) 6-1, 6-7 (3), 10-8, Marco Caporali (2.7)-Simone Piraccini (2.8) 3-6, 6-2, 11-9, Gian Marco Ricci (2.8)-Amedeo De Checchi (2.8) 6-3, 5-7, 10-8.

Il giudice di gara è Loredana Amadori.

CATTOLICA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Cerri il torneo nazionale di 4° categoria maschile che terrà banco fino al 7 settembre.

Subito a segno nel tabellone finale Gianluca Marchi (Ct Baia Pesaro), Nadir Sartori (Tc Coriano), Pierluigi Giannini (Misano Sporting Club), Carlo Allegrucci (Ct Baia Pesaro) ed Enrico Maiola (Misano Sporting Club).

Turno di qualificazione: Cristian Pucci (4.3, n.15)-Saverio Francesco Gerboni (4.4) 1-6, 6-4, 13-11, Alipio Fulvi (4.3)-Marco Fuschillo (4.3, n.21) 6-3, 6-2, Marco Ragnetti (4.3, n.1)-Giuseppe Del Bianco (4.6) 7-5, 6-1, Giuseppe Massari (4.3, n.5)-Redo Camporesi (4.4) 7-6, 6-0, Andrea Citroni (Nc)-Roberto Pirani (4.3, n.2) 6-7, 7-6, 10-3, Nicolò Pari (4.3, n.4)-Luca Ermolli (4.4) 6-0, 6-2, Andrea Vecchi (4.6)-Jorg Pfister (4.3, n.6) 7-6, 6-4, Roberto Montori (4.3, n.8)-Simone Nicolini (4.4) 6-3, 6-2, Matteo Della Biancia (Nc)-Filippo Ricci (4.3, n.9) 7-6, 3-2 e ritiro, Manuel Masia (4.4)-Luca Sapucci (4.3, n.11) 3-6, 2-1 e ritiro, Stelvio Dolcetti (4.4)-Daniele Mingucci (4.3, n.12) 3-6, 6-1, 10-3, Mirko Zaffini (4.3, n.14)-Michele Gulini (4.4) 6-4, 6-2, Andrea Antonioni (4.4)-Giulio Savino (4.3, n.16) 7-6 e ritiro, Davide Sanchi (4.3, n.17)-Nicola Campolucci (4.4) 6-0, 7-5, Tiziano Leonardi (4.4)-Emilio Frugieri (4.3, n.17) 6-2, 3-6, 10-5.,

Si qualifica anche Simone Renzi (4.5).

Tabellone finale, 1° turno: Gianluca Marchi (4.2)-Federico Mittersteiner (4.3) 6-1, 7-5, Nadir Sartori (4.2)-Federico Crisafulli (4.3) 6-2, 6-4, Pierluigi Giannini (4.2)-Riccardo Parma (4.3) 6-2, 6-2, Carlo Allegrucci (4.2)-Giuseppe Neri (4.3) 6-1, 6-2, Enrico Maiola (4.2)-Fabrizio Marchini (4.3) 6-1, 6-3.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Francesca Cerri.