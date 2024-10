Nuovo Rodeo sui campi del Tc Riccione. Dopo quello giovanile è andato in scena nel week-end quello riservato alla 3° categoria femminile. Ha vinto Emma Tarducci. La 3.5 del Ct Rimini ha battuto in semifinale 4-1, 4-1 la 3.4 Serena Cicarè e in finale per 4-0, 4-0 la 3.5 Tania Passarotti (At Tolentino) che in semifinale si era imposta 4-3, 4-1 sulla 3.3 Margherita Buriani, testa di serie n.2.