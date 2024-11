Tennis, Emma Lanzoni in semifinale Under 13 al Junior Master Road to Torino

TORINO. Sui campi del Monviso Sporting Club di Grugliasco va in scena il Junior Master Road to Torino 2024 Under 11 e 13, maschile e femminile.

Nell’Under 13 femminile Emma Lanzoni (Tc Faenza), testa di serie n.5, è in semifinale dopo aver travolto 6-0, 6-2 Carlotta Primerano e nei quarti Maria Rosaria Vitiello (n.4) per 6-3, 6-1. Ora per la romagnola semifinali contro Sara Nicole Sitar, testa di serie n.1.

Nell’Under 13 maschile in campo Diego Tarlazzi (Tc Faenza), testa di serie n.4, e Pietro Tombari (Tc Riccione), n.2 del seeding. Entrambi partivano direttamente dal 2° turno, Tarlazzi ha sconfitto 6-0, 6-0 Matteo Romano, poi ha ceduto 6-1, 6-1 nei quarti a Giovanni Bruno Condorelli (n.5), mentre il riccionese è stato battuto 6-4, 6-2 da Jacopo Aragona.

In contemporanea si gioca il Master Junior Next Gen Under 10 maschile ed Under 12, maschile e femminile, al Tennis Rivoli.

Under 12 femminile, 1° turno: Rachele Franchini-Carla Losa 6-2, 7-5, Aurora Freni-Diamante Campana 6-1, 6-3. 2° turno: Ludovica Baroni-Rachele Franchini 7-6, 6-4.

Partiva dal 2° turno Sofia Foggia (n.3) che ha sconfitto 6-4, 6-3 Silvia Rosapepe, prima di cedere per 4-6, 6-0, 10-7 a Ludovica Baroni.

Under 12 maschile, 1° turno: Alessandro Bacchini-Tommaso Francesconi 3-6, 6-2, 10-3. 2° turno: Alessandro Bacchini-Michele Piazzolla 6-4, 6-1. Nei quarti per Bacchini sconfitto per 7-5, 6-4 da Giovanni Mattia Battaini (n.7).

Nell’Under 10 maschile si fermano nei quarti il ravennate Davide Bonazza (Sporting Club Sassuolo) e Gianmaria Della Rosa (Tc Riccione).

Under 10 maschile, 2° turno: Gianmaria Della Rosa-Giovanni Greco 6-4, 6-7, 10-6, Davide Bonazza-Davide Lattarulo 1-6, 6-3, 10-6. Quarti: Mattia Toscano-Davide Bonazza 6-4, 6-3, Alessandro Romani-Gianmaria Della Rosa 7-6, 6-0.