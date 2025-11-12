Tennis, Emma Lanzoni in finale a Torino

In scena a Torino i Master dei due circuiti, lo “Junior Next Gen” e il “Road to Torino”, promossi dalla Fitp. Protagonisti i ragazzi dagli Under 9 agli Under 14. In contemporanea con le Nitto Atp Finals, a Torino vanno in scena i Master dei due circuiti, lo “Junior Next Gen” e il “Road to Torino”. Al Tennis Rivoli 2000 va in scena il torneo Under 14 femminile dove Emma Lanzoni (Tc Faenza), testa di serie n.2, ha raggiunto la finale: la romagnola ha fatto il suo esordio vincente direttamente al 2° turno battendo 6-2, 6-0 Laura Martelli, poi nei quarti il successo per 6-1, 6-4 su Francesca Berretti e in semifinale nuova vittoria, questa volta su Giorgia Lanza, testa di serie n.3, per 6-4, 7-5. Finale domani contro Margherita Banchero.