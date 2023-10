Tennis: Emma Lanzoni al Master della Rafa Nadal Academy, al Ct Cacciari scatta il Terza maschile e femminile

FAENZA. Emma Lanzoni, la dodicenne portacolori del Tennis Club Faenza, si prepara a volare alle Isole Baleari, in Spagna, dove dal 30 ottobre al 2 novembre parteciperà al Master Internazionale in programma nella prestigiosa Rafa Nadal Academy. Si tratta di un evento che conclude il Tennis Trophy Fitp Kinder Joy of Moving, un circuito promozionale giovanile di tennis. Emma quest’anno si è messa in luce vincendo alcuni tornei della sua categoria e portando la squadra Under 12 del Tennis Club Faenza alla vittoria del titolo regionale assieme a Gaia Migliorini. Nata ad Imola, da due anni si allena quotidianamente sui campi di via Medaglie d’Oro, sotto la guida dei maestri Enrico Casadei, Marco Poggi ed Edoardo Pompei. Attualmente è classificata 3.4. Al Master in programma alla Rafa Nadal Academy sarà accompagnata dal maestro Pompei.

IMOLA. Sabato e domenica, sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola, va in scena il torneo di 3° (limitato al 3° gruppo), maschile e femminile.

Nel maschile sono ben 67 i giocatori al via, nel tabellone finale teste di serie assegnate nell’ordine ai 3.3 Alessandro Naso, Alessandro Cortesi, Gian Marco Longhin e Stefano D’Agostino. Si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Federico Nucera, Rocco Albini, Elia Michelangelo Cicognani, Islam Zeid Al Kilani e Tommaso Venturini.

Nel femminile (29 al via) le big sono le 3.4 Melanie Carosella, Margarita Rosario Dominguez, Camilla Mondolfi, Viola Carrara, Susanna Malvolti e Caterina Bisi.

Il giudice di gara è Tiziano Cipriani, direttore di gara Antonio Di Perna.