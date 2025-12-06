Tennis, Emilia-Romagna due vittorie nella Coppa d’Inverno

Parte con una vittoria per 5-1 per la formazione dell’Emilia Romagna la fase a gironi nazionale della Coppa d’Inverno, la manifestazione a squadre per rappresentative regionali riservata ai nati nel 2011 e 2012. Il team regionale guidato dai maestri Federica Cerri e Jacopo Marchegiani ha battuto all’esordio le Marche 5-1. Successo di Diego Tarlazzi su Giulio Bozzanga per 5-7, 6-3, 10-6, Emma Lanzoni su Emma Corena per 6-3, 6-1, Ulisse Bari si è imposto sul riccionese Alessandro Bacchini per 6-3, 7-6 (8), bel successo di Rachele Franchini su Martina Ruggeri per 0-6, 7-5, 10-6 e nei doppi di Tarlazzi-Ghiselli su Bari-Bozzanga per 6-1, 6-4 e di Lanzoni-Gazzetti su Corena-Marconi per 6-2, 6-1. Domani contro la squadra di Trento.

Anche la seconda giornata vede una vittoria per l’Emilia-Romagna. Il team regionale guidato dai maestri Federica Cerri e Jacopo Marchegiani ha battuto 5-1 la Provincia di Bolzano per 5-1. Successi di Edoardo Ghiselli 6-1, 6-2, Marta Gazzetti 6-0, 6-3, Diamante Campana 6-1, 4-6, 10-7, sconfitta di Matteo Rosti 6-4, 7-5, poi successi nei doppi di Tarlazzi-Ghiselli 6-2, 6-2 e Gazzetti-Lanzoni 6-1, 6-2.