Tennis, Emilia-Romagna a segno nella Coppa d’Inverno

Parte con una vittoria per 5-1 per la formazione dell’Emilia Romagna la fase a gironi nazionale della Coppa d’Inverno, la manifestazione a squadre per rappresentative regionali riservata ai nati nel 2011 e 2012. Il team regionale guidato dai maestri Federica Cerri e Jacopo Marchegiani ha battuto all’esordio le Marche 5-1. Successo di Diego Tarlazzi su Giulio Bozzanga per 5-7, 6-3, 10-6, Emma Lanzoni su Emma Corena per 6-3, 6-1, Ulisse Bari si è imposto sul riccionese Alessandro Bacchini per 6-3, 7-6 (8), bel successo di Rachele Franchini su Martina Ruggeri per 0-6, 7-5, 10-6 e nei doppi di Tarlazzi-Ghiselli su Bari-Bozzanga per 6-1, 6-4 e di Lanzoni-Gazzetti su Corena-Marconi per 6-2, 6-1. Domani contro la squadra di Trento.

Sedici rappresentative sono state divise in quattro gironi da quattro, ognuno disputato in una sede diversa, in casa di una delle quattro squadre che ne fanno parte. La squadra vincitrice di ogni girone si qualifica per la fase finale, in calendario dal 28 al 30 dicembre al Centro Tecnico Nazionale di Tirrenia.