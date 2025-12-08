Tennis, Elia Naldi vince a Tennix

Da venerdì a domenica è andato in scena sui campi di Tennix Training Center il torneo Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel maschile successo di Elia Naldi. Il portacolori del Ct Massa, testa di serie n.2, ha battuto in finale per 5-4 (4), 4-2 Leonardo Cenciarini (Tc Riccione). Nel femminile successo di Rebecca Chirivino. La portacolori del Ct Bologna, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Greta Bighini 3-5, 4-1, 7-4 e in finale Greta Zannini (Tennis Park) per 4-2, 4-1. Semifinali: Zannini-Marta Montorsi (n.2) 3-5, 4-2, 7-2.