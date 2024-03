Tennis, Elia Brunelli ed Emma Baldassari mattatori a Conselice

Elia Brunelli ed Emma Baldassari si aggiudicano il torneo nazionale di 3° organizzato dal Tennis Club Conselice con la formula Rodeo.

Nel maschile si è imposto il n.1 del seeding, il 3.1 Elia Brunelli, portacolori del Ct Argenta, che in semifinale ha sconfitto il 3.2 Felix Legnani per 5-3, 4-1 ed in finale il 3.2 Matteo Crescenzio (Ct Monrecatini) per 5-3, 1-4, 10-8. In semifinale il giocatore toscano ha sconfitto 4-1, 4-2 il 3.2 Luca Morosini. Nel femminile successo della 3.3 Emma Baldassari (n.1), portacolori del Tc Faenza, allieva di Tennix a Porto Fuori, capace di battere in semifinale la 3.5 Giulia Turchi per 4-0, 4-1 ed in finale la 3.4 Ludovica Altini, altra portacolori del Tc Faenza, allieva della Ravenna Tennis Academy, per 5-3, 4-0. In semifinale: Altini-Gioia Bassi (3.3, n.2) 5-3, 4-2. Il torneo è stato diretto dal giudice di gara Erik Silloni, direttore di gara Federico Raimondi.