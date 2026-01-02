Tennis: Ekaterina Cazac avanza all’Open di Correggio, Gaia Donati esce di scena al “Go Academy” di Agno

Correggio. Al via il tabellone finale nel torneo Open femminile del Ct Correggio, il trofeo “Schiatti Class” dotato di 3000 euro nel complesso. In campo la 2.7 Ekaterina Cazac (Ten Sport Center) che approda al 3° turno grazie al successo per 6-3, 3-6, 10-3 sulla 3.1 Martina Ronconi, e la 2.5 Giulia Tozzola, si qualifica dal tabellone di 3° Lucrezia Cavalieri (3.2) che vola al 3° turno grazie alla vittoria per 2-6, 6-3, 10-3 sulla 2.8 Lorenza Terzoni.

Agno. La ravennate Gaia Donati esce di scena nel girone di qualificazione nel torneo Itf Junior Tour svizzero di Agno (J30, hard indoor), il “Go Academy”. La romagnola ha battuto la svizzera Luna Arroyo per 6-4, 2-6, 10-3 e l’austriaca Filippa Gosch per 6-3, 6-4, prima di cedere per 6-2, 5-7, 10-7 alla svizzera Line Line Billeter, mancando così l’accesso ai quarti del tabellone finale. Nel doppio la coppia formata dalla stessa Donati ed Olivia Rotteglia (n.2) è in semifinale dopo il successo per 6-0, 6-2 sulle elvetiche Crivelli-Germani. Ora semifinali contro le ceke Karsnakova-Posmyk (n.4).