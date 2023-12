Tennis, è Todaro-Filippi la finalissima dell’Open “Deco” al Ct Zavaglia

Simone Todaro contro Nicola Filippi. E’ la finalissima del torneo nazionale Open andato in scena sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna (limitato ai 2.5), il 1° trofeo “Deco Industrie” dotato di un montepremi di 500 euro. In semifinale il 2.6 Simone Todaro (Max Tennis Time Bologna) ha battuto 6-4, 6-2 il 2.7 Pietro Briganti (Tennis Villa Carpena), mentre il 2.6 Nicola Filippi (Forum Forlì), testa di serie n.2, si è imposto per 7-6, 6-3 sul 2.6 bolognese Nicholas Scala (n.3). Il match-clou è in programma oggi alle 15.30.

2° turno tabellone finale: Pietro Briganti (2.7)-Flavio Bocci (2.6) 2-6, 6-3, 10-8, Niccolò Satta (2.7)-Luca Grandi (2.8) 6-1, 6-7, 10-8, Simone Piraccini (2.7)-Mattia Benedetti (3.1) 6-3, 6-2, Leonardo Fabbri (2.6, n.4-Matteo Mucciarella (2.8) 6-4, 7-6. Conquista i quarti anche Simone Todaro (2.6), ma per il forfait del suo avversario. Quarti: Todaro-Diego Sabattini (2.5, n.1) 6-2, 6-4, Briganti-Fabbri 6-1, 7-6, Nicholas Scala (2.6, n.3)-Satta 7-6, 6-2, Nicola Filippi (2.6, n.2)-Simone Piraccini (2.7) 4-6, 7-6, 10-8.

Il giudice arbitro è Ottaviano Turci, direttrice di gara Adele Valentini.