Tennis, è scattata la Coppa delle Province

Il comitato regionale, con la collaborazione dei comitati provinciali, organizza anche quest’anno la Coppa delle Province, competizione a squadre indoor riservata alle rappresentative provinciali maschili e femminili per i nati e nate negli anni dal 2016 al 2018. La manifestazione si svolgerà in due fasi: prima fase a gironi e a tabellone, seconda fare con tabellone a eliminazione diretta. Nel tabellone A in campo le rappresentative di Bologna Blu, Rimini, Piacenza e Ravenna, nel tabellone B Parma, Forlì-Cesena e Bologna Rosso. Nella prima giornata, Ravenna-Bologna Blu 29-25, Rimini-Piacenza 32-12. Nel girone B ha riposato nella prima giornata il team di Forlì-Cesena che domani ospita Bologna Rosso.