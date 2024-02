Tennis, è Pasi-De Bernardis la finale dell’Open “Groupama” al Ct Cesena

CESENA. Riccardo Pasi contro Alessio De Bernardis. E’ la finale del torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Cesena, il trofeo “Assicurazioni Groupama” dotato di un montepremi di 500 euro, in programma oggi alle 17. Molto combattute le semifinali di sabato. Il 2.5 Riccardo Pasi (n.12), allievo dell’Accademia del Villa Carpena, ha battuto nel derby l’altro 2.5 Nicola Filippi (Forum Forlì), testa di serie n.8, per 4-6, 6-4, 13-11. Nell’altra semifinale successo dell’altro 2.5 Alessio De Bernardis (n.7), portacolori del Ct Massa, sul 2.6 Giovanni Femia per 4-6, 6-3, 11-9.

Ottavi: Giovanni Femia (2.6)-Sergio Badini (2.4, n.3) 7-6 (5), 6-4, Alessio De Bernardis (2.5, n.7)-Nicola Ravaioli (2.5, n.10) 6-2, 6-4, Nicola Filippi (2.5, n.8)-Nicholas Scala (2.6) 7-5. 6-0, Riccardo Pasi (2.5, n.12)-Pietro Briganti (2.7) 7-5, 6-2, Samuel Zannoni (2.6)-Francesco Xavier Ferolla (2.5) 2-6, 6-4, 10-8. Quarti anche per Luigi Valletta (2.7), Giacomo Mazzotti (3.1) e Jacopo Fiorini (3.1). Quarti: Pasi-Fiorini 6-2, 3-6, 10-3, Femia-Zannoni 6-1, 6-2, De Bernardis-Mazzotti 4-6, 6-3, 10-3.

Passa anche Nicola Filippi, ma per il forfait di Luigi Valletta.

Nel tabellone di 3° finale oggi alle 15 tra Andrea Zanuccoli (3.1) ed Andrea Valli (3.1) che in semifinale ha battuto 6-3, 6-1 Beniamino Savini (3.1).

Il giudice di gara è Andrea Bellelli.