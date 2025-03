Tennis, è partito il torneo Under del Queen’s

Primi match nel torneo giovanile Under 10 e 12 organizzato dalla Galimberti Tennis Team sui campi del Queen’s Club di Cattolica. Under 10 femminile, primo turno: Lina Mazzarini-Giulia Paladini 6-4, 6-2. Under 10 maschile, primo turno tabellone finale: Lapo Ricciardelli-Fabio Medri 6-1, 6-3, Leonardo Castori-Amedeo Chietera 6-1, 6-0, Manuel Vacca-Nicola Fabbri 6-4, 6-3. Under 12 maschile, primo turno tabellone finale: Edoardo Basili-Erik Zani 6-0, 6-0, Lorenzo Guglielmino-Matteo Stanghellini 6-3, 7-5. Under 12 femminile, primo turno Anna Pesaresi-Ginevra Bezziccheri Imperatori 6-1, 6-4, Rachele Antonelli-Sofia Sabatini 7-5, 6-4, Vittoria Pracucci-Aurora Gianni 6-1, 6-0.