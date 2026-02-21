Tennis, è partito il torneo Under al Queen’s

Primi match al Queen’s Club di Cattolica nel torneo Under 14-16, maschile e femminile, organizzato dalla Galimberti Tennis Academy. Sono ben 102 i partecipanti suddivisi nei quattro tabelloni in programma. Under 14 maschile, primo tabellone, turno di qualificazione: Riccardo Degli Angeli-Nicolò Tudini (n.1) 6-4, 7-5, Tommaso Mazzoni (n.2)-Leon Francesco Benericetti 6-2, 6-3, Jonathan Ortenzi-Gianmaria Marchi (n.3) 6-7, 6-2, 10-7.
Under 14 femminile, primo turno: Virginia Arduini-Sara Raponi 6-2, 6-1, Greta Amaducci-Maria Vittoria Compari 6-1, 6-3, Giulia Natali-Ilary Cerolini 6-3, 5-7, 14-12, Elisabetta Pastore-Sofia Sanchi 6-1, 6-1.
Under 16 maschile, primo turno: Francesco Bodini-Samuel Cavallini 3-6, 7-5, 11-9, Alessandro Bisi-Giulio Colangeli 7-5, 6-0.
Under 16 femminile, primo turno: Vittoria Andreani-Lucia Barbieri (n.1) 5-7, 6-3, 10-7.