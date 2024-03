Tennis, Drei e Ceroni Rinaldi in semifinale a Faenza

Avanza verso le battute finali al Tennis Club Faenza la tappa provinciale ravennate del Road to Foro di 4° categoria, maschile e femminile. Nel singolare maschile i primi a tagliare il traguardo delle semifinali sono stati Fabrizio Drei (Tc Faenza) e Stefano Ceroni Rinaldi (Tc Castelbolognese). Ottavi: Fabrizio Drei (4.4)-Luca Continelli (4.1, n.1) 6-1, 6-1, Alessandro Casadei (4.1)-Manuel Montefiori (4.1) 6-1, 6-4., Marco Borghetti (4.4)-Raffaele Mazzoli (4.1, n.5) 6-2, 6-4, Franco Cavallo (4.2)-Federico Berti (4.1) 6-4, 2-6, 11-9, Danilo Antonio Uva (4.2)-Andrea Rustichelli (4.1, n.4) 6-2, 6-0, Matteo Ceroni (4.2)-Achille Mari (4.1) 6-1, 6-2, Stefano Ceroni Rinaldi (4.2)-Antonio Luciani (4.1, n.2) 6-1, 6-3, Gian Luca Biancoli (4.1, n.3)-Eugenio Marchetti (4.2) 7-6, 0-6, 10-7. Quarti: Drei-Casadei 6-4, 6-4. Per Stefano Ceroni Rinaldi successo per ritiro del suo avversario.

Nel doppio maschile quarti: Luciani-Lamattina b. Bertaccini-Cappelli 6-4, 7-6, Casadei-Mari (n.1) b. Lambertucci-Farina 4-6, 6-4, 10-2, Naldoni-Nostri b. Montefiori-Catallo (n.2) 6-1, 6-2, Vinetti-Vincenzi b. Falconi-Cavassi 6-4, 6-4.

Il giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.